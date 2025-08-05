الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال فتح صناديق الاقتراع انطلقت في اللجان والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان انتظام العملية الانتخابية واستقبال الناخبين في بيئة مهيأة وآمنة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن المتابعة تتم لحظيًا عبر منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني على محيط اللجان، ومركز السيطرة الموحد، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالأحياء.

وأضاف أن اليوم الأول من الانتخابات شهد انتظامًا ملحوظًا في سير العملية، دون تسجيل أي شكاوى تُذكر، وفقًا لما رصدته غرفة العمليات. كما شدد على أهمية متابعة اللجان بشكل مباشر لضمان سير الانتخابات بما يعكس مكانة مصر ومحافظة الإسكندرية.

ودعا المحافظ المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول إلى المشاركة الإيجابية اليوم، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت هو حق دستوري يجب الحفاظ عليه. كما أشار إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسّرة لجميع المواطنين.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات التنفيذية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لمعالجة أي طارئ قد يؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين، موضحًا أن عملية التصويت انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا داخل جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في إطار من النظام والانضباط، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة وأمان.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على 286 مركزًا انتخابيًا، تضم 320 لجنة فرعية، وتشرف عليها لجنة عامة واحدة، وذلك ضمن نطاق إداري يشمل 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.