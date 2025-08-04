الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خلال جولته التفقدية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي أول، أحد المراكز الانتخابية الرئيسية بمدينة الإسماعيلية.

واطمأن المحافظ على انتظام فتح اللجان في مواعيدها واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالإقبال الملحوظ من المواطنين في الساعات الأولى من بدء التصويت، ما يعكس وعي أهالي الإسماعيلية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد اللواء أكرم جلال أن المحافظة نفذت كافة الاستعدادات اللازمة وفق خطة محكمة لضمان سير العملية الانتخابية خلال يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير أقصى درجات الدعم اللوجستي والأمني لضمان راحة الناخبين وسلاسة الإجراءات داخل اللجان.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكداً أن الإقبال على صناديق الاقتراع واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإصراره على دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.

وقال: "نحن أمام استحقاق دستوري مهم يعكس تطور الحياة السياسية في مصر الحديثة منذ عام 2014، ويجب أن نعكس من خلاله صورة مشرفة تليق بدولة ذات حضارة وتاريخ، وتؤمن بالديمقراطية كمنهج ثابت في بناء المستقبل."

وأشار إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحًا، عبر الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع المديريات الخدمية وشركات المرافق، إلى جانب التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، لاستقبال 999,248 ناخبًا وناخبة في نطاق 7 مراكز و3 أحياء بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف قضائي كامل.