بورسعيد - طارق الرفاعي:

شاركت مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وأعداد كبيرة من شعب كنائس بورسعيد المختلفة، اليوم الاثنين، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقرات اللجان الانتخابية المختلفة.

وخصصت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، أتوبيسات خاصة لنقل الموظفين والعاملين في مدارس المطرانية، وهما مدرستا سان جورج المتكاملة للغات واليونانية الحديثة، إلى مقرات لجانهم الانتخابية، لتسهيل انتقال المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

ورفع الجميع أعلام مصر عالية، كما رفعوا لافتات كبيرة مكتوب عليها عبارات تشجيعية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، منها: "أنزل وشارك.. صوتك واجب وطني"، مرددين الهتافات والعبارات الوطنية في مشهد حماسي أشعل المشاعر الوطنية أمام مقرات اللجان الانتخابية، وبالأخص أمام لجنة مدرسة أم المؤمنين.

وأدلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر لجنة مدرسة أم المؤمنين.