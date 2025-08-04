بورسعيد - طارق الرفاعي:

أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الكشف الطبي، اليوم الإثنين، داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين، خلال تفقده لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

وخصصت وزارة الصحة منطقة داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.

وتشهد محافظة بورسعيد إقبالاً كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم للاختيار ما بين مرشحين على المقعد الفردي، والتصويت على القائمة الوطنية.