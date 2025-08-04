الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد توافدًا ملحوظًا من المواطنين على لجان الاقتراع، للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

وتواجدت مجموعات من شباب المدينة في محيط اللجان، تطوعًا لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، في مشهد يعكس روح المسؤولية والمشاركة المجتمعية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي المراكز الخمسة بالمحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحًا، بجميع المراكز، مشيرًا إلى متابعته المباشرة لسير العملية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومُيسّرة تمكّن الناخبين من أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير مصادر بديلة للكهرباء، ووسائل انتقال للناخبين في المناطق النائية، إلى جانب تجهيزات خاصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.