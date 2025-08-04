بالصور- مفتي الجمهورية السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنته الانتخابية بقصر الثقافة بمدينة الدلنجات، مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وأكد علام أن مشاركة المصريين واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع تعكس وعيًا شعبيًا كبيرًا بحجم التحديات التي تواجه الوطن، مشددًا على أن حب المصريين لوطنهم هو الدافع الأول وراء حرصهم على أداء واجبهم الوطني، وإصرارهم على استمرار المسيرة الوطنية في وجه أي محاولات لعرقلتها.

وأشار إلى أن إرادة الشعب المصري تظل السلاح الأقوى في معركة الوعي والاستقرار، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري أمام اللجان الانتخابية يُعد نموذجًا مشرفًا للوطنية والحرية والإيمان بالقيم الديمقراطية، وأن المشاركة في بناء المستقبل تمثل واجبًا وطنيًا يصب في مصلحة الوطن.

وأشاد المفتي السابق بدور رجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن انتظام سير الانتخابات يجسد الجدية في الحفاظ على المسار الديمقراطي، ودعا جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة وإبداء رأيهم بما يخدم مصلحة مصر العليا، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أن الشعب المصري مستعد دومًا للبذل والتضحية من أجل وطنه.