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محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي - صور

01:10 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (5)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يطمئن على سير انتخابات الشيوخ وسط تنظيم عالي (7)
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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددًا من مقار لجان الانتخابات، منها مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، والعقاد الثانوية العسكرية بنين، وذلك مع انطلاق العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ، التي تستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

واطمأن الدكتور إسماعيل كمال على انتظام سير العملية الانتخابية داخل مقار اللجان التي تضم 190 لجنة في 189 مركزًا انتخابيًا، إلى جانب 8 لجان عامة، لاستقبال مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى منذ شهرين لمتابعة كافة التجهيزات داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتحقيق الاستعداد الجيد والكفاءة العالية، بهدف الظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين، وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن المتابعة تتم على مدار الساعة منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، من خلال الجولات الميدانية وأجهزة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تم ربطها بمركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

ولفت الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التشديد على مسؤولي المحليات وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية والفنية، من توفير مقاعد انتظار، وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، ومظلات، ومبردات مياه، ومراوح، وأثاث، بالإضافة إلى تكثيف النظافة العامة.

وأكد محافظ أسوان، أن الجميع يجب أن يقف على مسافة واحدة وبحيادية من جميع المرشحين، دون تمييز، وبشفافية كاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

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إسماعيل كمال محافظ أسوان انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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