كفر الشيخ - إسلام عمار:

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انضباط وانتظام ملحوظ في كافة المراكز، مع توافد المواطنين للمشاركة في اليوم الأول من التصويت.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

وقال محافظ كفرالشيخ إن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف وسيارات مجهزة بالقرب من مراكز الاقتراع للتعامل مع أية طوارئ صحية، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

يذكر أنه يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية، ويشرف على العملية قضاة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.