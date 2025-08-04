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طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد - فيديو وصور

11:20 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (1)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (4)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (5)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (2)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (7)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (6)
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    طوابير الديمقراطية تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد (3)
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تقرير - طارق الرفاعي:

توافد الناخبون بمحافظة بورسعيد، بأعداد كبيرة، صباح اليوم الإثنين، على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام لجان الانتخابات أطلق عليها أبناء بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي "طوابير الديمقراطية".

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، من تواجدها بمحيط لجان الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية، فضلًا عن الانتشار المكثف من خلال دوريات ثابتة ومتحركة في كافة الأحياء، كما تتواجد بوابات إلكترونية أمام بوابات مقار اللجان، وكراسي متحركة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتنافس اثنين من المرشحين على المقعد الفردي الوحيد في بورسعيد وهما - حسب الترتيب المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات - أحمد محمد جوهر زايد جاد الله، وشهرته: "أحمد جوهر" عن حزب مستقبل وطن، ومحمد محمود فهيم صفا، وشهرته: "محمد صفا" عن حزب الوعي، بينما يُمثل القائمة الوطنية في بورسعيد محمد سلامة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألف و15 ناخب، موزعين على 50 لجنة فرعية، وذلك من إجمالي عدد سكان 794 ألف و720 نسمة بينما بلغ إجمالي مساحة محافظة بورسعيد 1517.1 كيلومتر مربع.

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محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مديرية أمن بورسعيد
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