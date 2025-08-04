إقبال كبير لسيدات أسوان في أول ساعات التصويت بانتخابات الشيوخ (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، خلال الساعة الأولى من بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لا سيما السيدات، على اللجان في مختلف أنحاء المحافظة.

ولفتت لجنة مدرسة عبد المجيد حسين بمدينة أسوان الأنظار بتوافد كثيف للسيدات قبل فتح باب التصويت، حيث زادت الأعداد بسرعة حتى تشكل طابور طويل خلال الساعة الأولى.

وساهمت مجموعة من الشباب المتطوعين ورجال الأمن في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل دخولهم اللجان وإتمام عملية التصويت بكل يسر.

ودعا محافظ أسوان أهالي المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدًا أهمية الإدلاء بالأصوات لاختيار المرشح الذي سيمثلهم لمدة خمس سنوات في مجلس الشيوخ.

يُذكر أن محافظة أسوان تتنافس فيها 8 مرشحين على مقعدين بنظام الفردي، بالإضافة إلى مقعد واحد مخصص لقائمة الصعيد.