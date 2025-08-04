بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انعقاده يومي 4 و5 أغسطس، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل المقار الانتخابية التي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا.

واتخذت المحافظة عدة إجراءات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، إلى جانب تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى من حيث إجراءات التأمين والسلامة، وتوفير مصادر الإضاءة والتهوية والمياه.

كما تم تخصيص أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم والسيدات، مع توفير كراسي متحركة بكل لجنة انتخابية، وفرق طبية مدرّبة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال التصويت.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن لتلقي أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتفعيل خطة طوارئ متكاملة تشمل توزيع سيارات الإسعاف على المقار الانتخابية.

وتستعد لجان محافظة الإسماعيلية لاستقبال 999,248 ناخبًا وناخبة، موزعين على 135 مركزًا انتخابيًا، تضم 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، إلى جانب مركز ثقافي واحد، تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية