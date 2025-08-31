إعلان

العثور على جثمان غريق مجهول الهوية أسفل كوبري الخطاطبة بالمنوفية

09:11 م الأحد 31 أغسطس 2025

العثور على جثمان غريق مجهول الهوية

المنوفية- أحمد الباهي:

صُدم أهالي منطقة الخطاطبة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عقب العثور على جثمان شخص مجهول الهوية غريق أسفل كوبري الخطاطبة العلوي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، ببلاغ من الأهالي يفيد بوجود جثمان غريق بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتقرر نقل الجثمان إلى المستشفى، والاستماع إلى شهود العيان.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية ونشر صورة المتوفى ومواصفاته للتعرف على هويته وتسليمه إلى ذويه.

