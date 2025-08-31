إعلان

جبل من القمح يغلق الصحراوي.. تفاصيل انقلاب مقطورة بالمنيا (صور)

08:50 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انقلاب مقطورة محملة بالقمح في المنيا
  • عرض 3 صورة
    انقلاب مقطورة محملة بالقمح في المنيا
المنيا - جمال محمد:

تسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة مُحملة بـ 89 طنًا من القمح التمويني، اليوم الأحد، في إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بالحادث الذي وقع بالقرب من كمين الصفا، وتبين أن السيارة كانت قادمة من الإسكندرية في طريقها إلى صوامع أسيوط الجديدة لتخزين القمح، وانتقل فريق من مديرية ومباحث التموين إلى موقع الحادث لمعاينة الحمولة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل حمولة القمح إلى سيارات أخرى لاستكمال طريقها إلى أسيوط، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب مقطورة انقلاب حمولة قمح المنيا
