جامعة عين شمس تنظم زيارة طلابية ميدانية للعريش لتعزيز الوعي الوطني

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس أولى الزيارات الميدانية لطلاب جامعة عين شمس إلى مدينة العريش في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وتنمية ارتباطهم بما تشهده أرض سيناء من جهود تنموية ضخمة.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتنسيق والإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تأتى الزيارة في إطار خطة قطاع التعليم والطلاب لتنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية لشبه جزيرة سيناء لطلاب الجامعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة الفرصة للشباب لزيارة مناطق التنمية بسيناء، والإطلاع على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف ربوع الوطن، بهدف تعزيز الوعي الوطني لديهم، وربطهم بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وشمل البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية بمدينة العريش والاستماع إلى شرح تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تنموية وخدمية في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت زيارة محطة تحلية مياه البحر بالعريش، والتي تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي توفر المياه العذبة لمدينة العريش بعد معالجتها وتحليتها بأحدث التقنيات.

كما شمل البرنامج مبيت الوفد الطلابي داخل المدينة الجامعية لجامعة العريش، بما يعكس التعاون المثمر بين الجامعات المصرية وتكامل الأدوار في دعم الأنشطة الطلابية.

وأعرب طلاب جامعة عين شمس المشاركون في الزيارة عن سعادتهم وفخرهم بإتاحة الفرصة لهم لزيارة مدينة العريش والتعرّف عن قرب على حجم المشروعات التنموية المقامة في شمال سيناء، مؤكدين أن الزيارة ساهمت في تعزيز انتمائهم ووعيهم بحقيقة ما يجري على أرض الوطن من جهود لتحقيق التنمية والاستقرار.

