عمرو أديب ينتقد دعوات إغلاق الزمالك: ده نادي الدولة.. هو شقة مفروشة؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب بشدة الآراء التي تدعو إلى إغلاق نادي الزمالك في ظل الأزمات المالية الحادة التي يمر بها، ووصف هذه الدعوات بأنها تعكس "قلة الحيلة".

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: "إنتو عايزين الزمالك يخرب أكتر من كده؟ ده نادي الدولة، اديله فرصة، شوفله حل، إيه حوار 'اقفلوا النادي'؟".

وأعرب أديب عن استيائه من حالة الصمت تجاه ما يحدث للنادي: "ليه ساكتين على حال الزمالك والخراب اللي هو فيه؟ الزمالك نادي الدولة ولابد من دعمه ومنحه فرصة".

وتابع أن النادي ليس نادي كرة قدم فقط، بل يحتوي على حوالي 23 لعبة أخرى، مما يزيد من مسئولية حمايته وإصلاحه.

ووصف أديب حال مجلس إدارة النادي بأنه "تعيس وتعبان وغير قادر على فعل شيء"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن حلول جذرية لأزمات النادي بدلاً من الدعوة لإغلاقه.

وأشار إلى أن الأرض التي يقام عليها النادي هي أرض قيّمة، قائلاً: "يا جماعة الأرض دي حد عايزها؟ قطع وكل وهيبان يا نداغ اللبان".

وتابع أديب: "مصر مش هجومية، لازم تهاجم كتير علشان تكسب، لازم تتبع أسلوب الفراشة"، مؤكدًا على أهمية الهجوم والإبداع في حل المشكلات، تمامًا كما يحتاج الفريق إلى مهاجم هداف لتحقيق الفوز.