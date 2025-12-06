إعلان

إعادة فتح ميناء نويبع بعد استقرار الطقس

كتب : حسام الدين أحمد

10:43 م 06/12/2025

ميناء نويبع

السويس- حسام الدين أحمد

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار نشاط الرياح.

وجرى استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية واستقبال عبارات الركاب وسفن الشحن من منطقة الغاطس إلى الأرصفة البحرية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية حافظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، أغلقت ميناء نويبع مساء اليوم السبت بعد اضطراب حركة الملاحة وزيادة سرعة الرياح.

ميناء نويبع الأحوال الجوية حركة الموانئ

