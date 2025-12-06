مقتل عروس على يد زوجها فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

عمّت حالة من الحزن والصدمة أهالي قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد وقوع حادث مأساوي، إذ أقدم زوج على قتل زوجته داخل منزلهما الكائن بجوار مسجد النصر بوسط القرية، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجهما.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم ظهر، اليوم السبت، وتقرر التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما جرى نقل جثمان الزوجة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لعرضه على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.