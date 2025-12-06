تحتفل النجمة شريهان اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر، بعيد ميلادها، وحرص عدد كبير من جمهورها ونجوم الوسط الفني على تهنئتها متمنين لها الصحة والسعادة .

وتعد شريهان من أبرز النجمات في المسرح والسينما المصرية، إذ قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، وتعاونت خلالها مع نخبة من ألمع النجوم.

بدايات شريهان

هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، درست في طفولتها الرقص التعبيري في باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل (المعجزة) الذي أنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها في فيلمي قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهم العديد من الأفلام الهامة على المستويين الفني والتجاري، أبرزها خلي بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح

نجاح شريهان على خشبة المسرح

على الرغم من قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان خلال مسيرتها، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، ومن بينها: سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي.

فوازير شريهان

كانت من أهم ما يميز شريهان في مسيرتها الفنية وبالأخص في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي حققت بها نقلة كبيرة في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة). احتجبت شريهان عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.

آخر أعمال شريهان الفنية

كانت آخر مشاركات شريهان الفنية بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

تدور أحداث المسرحية حول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة (كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

وشارك ببطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل، سيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا:

رامز جلال: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت" (فيديو)

من أعماله "الدالي" و"الباطنية"..وفاة الفنان سعيد مختار