إعلان

حماس: عملية الدهس في الخليل تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية

كتب : محمد جعفر

11:36 م 06/12/2025

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّ عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت بالقرب من باب الزاوية في مدينة الخليل، تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية، جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ونعت الحركة في بيان رسمي صادر عنها، منفّذي هذه العملية التي وصفتها بالبطولية، مؤكدًة أن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في ممارساته القمعية، واعتداءاته المتواصلة على المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته للضمّ والتهجير؛ لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة والضربات.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى مزيد من وحدة الصف، والتصدي لغطرسة الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، والوقوف بكلّ قوة في وجه مخططاته الاستعمارية التهجيرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس الضفة الغربية عملية الدهس في مدينة الخليل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025