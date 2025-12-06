حماس: عملية الدهس في الخليل تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّ عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت بالقرب من باب الزاوية في مدينة الخليل، تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية، جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ونعت الحركة في بيان رسمي صادر عنها، منفّذي هذه العملية التي وصفتها بالبطولية، مؤكدًة أن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في ممارساته القمعية، واعتداءاته المتواصلة على المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته للضمّ والتهجير؛ لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة والضربات.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى مزيد من وحدة الصف، والتصدي لغطرسة الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، والوقوف بكلّ قوة في وجه مخططاته الاستعمارية التهجيرية.