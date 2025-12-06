خبير صحة حيوانية يكشف السبب وراء ظهور تمساح الشرقية

أكد الدكتور إيهاب هلال، الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أن ظهور تمساح في مصرف بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية هو أمر غير طبيعي ولا يحدث في موائلها المعتادة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن اقتناء الحيوانات البرية الخطرة في أماكن غير مخصصة لها يعتبر تصرفًا غير مرغوب فيه ويشكل خطرًا على السلامة.

وأوضح هلال، أن السيناريو الأرجح وراء هذه الحادثة هو أن أحد الأشخاص كان يقوم بتربية التمساح ثم تخلص منه بإلقائه في المصرف بعد أن كبر حجمه، مؤكدًا أن هذه الطريقة خاطئة تمامًا ولا تمثل حلاً للتخلص من مثل هذه الكائنات.

وأضاف أن الظهور في هذا التوقيت من العام هو أمر طبيعي للتماسيح لأغراض التدفئة، لكن يجب أن يكون ذلك في بيئتها الأصلية وليس خارجها.

وتابع الخبير موضحًا أن التماسيح النيلية تظهر طبيعيًا في مناطق مرتبطة بها مثل أعالي النيل، بينما يعتبر وجودها في الدلتا حالة شاذة.

وشدد على أن التمساح الذي تم العثور عليه كان صغير الحجم وسهل السيطرة عليه، وبالتالي لا يشكل خطرًا حقيقيًا على السكان في المنطقة.

وأكد على منع اقتناء التماسيح النيلية خارج موائلها الطبيعية، حفاظًا على السلامة العامة وعلى الحياة البرية نفسها، داعيًا إلى التعامل المسؤول مع الكائنات البرية وعدم الاحتفاظ بها في بيئات غير مناسبة.