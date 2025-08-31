ننشر بيانات المتوفين في انفجار خط غاز الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، عقب انفجار خط غاز بإحدى الشركات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بإصابات متفرقة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج، بينما نُقل جثمانا الضحيتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت أسماء المتوفين في الحادث كالتالي: محمد سعيد موسى، 32 عامًا، مقيم بمحافظة السويس، ومحمد خميس حمزة، 45 عامًا. وقد نُقل الجثمانان في حالة تفحم شبه كامل، ما يعكس حجم الانفجار وقوته.

أما المصابون فهم من المتواجدين بمحيط موقع الحادث؛ حيث أُصيب عبد الله سعد إبراهيم، 30 عامًا، بكدمات وسحجات بالوجه، بينما تعرض السيد يحيى فتحي، 42 عامًا، لاشتباه كسر في الساق اليسرى. كما أُصيب محمد السيد محمد علي، 36 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، في حين نُقل وليد محمد أبو الوفا، 30 عامًا، بعد تعرضه لقطع في كف اليد اليمنى. فيما أُصيب محمد صالح عسران، 42 عامًا، بكدمات متفرقة بالوجه والذراعين، وأُصيب محمد أمل محمد، 37 عامًا، بكدمات في الأذنين وأعلى الظهر وحروق سطحية متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الانفجار لمعاينة المنطقة والوقوف على ملابسات الحادث، بينما دفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات لنقل المصابين والضحايا.

وكشفت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع نتيجة ضغط هيدروجين داخل الخط، مؤكدة أن خط الغاز كان خاليًا من الغاز الطبيعي وقت الحادث، وهو ما تسبب في الانفجار المفاجئ الذي أودى بحياة اثنين من العاملين وأصاب آخرين.

وتواصل النيابة العامة والجهات الفنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

اقرأ أيضًا:

ضحيتان و6 مصابين.. تفاصيل انفجار خط غاز "أبو سلطان" بالإسماعيلية