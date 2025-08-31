بعد توقف بسبب "الآثار".. سباق الزمن لإنجاز "بنها الجامعي الجديد" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أعمال تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، لمتابعة معدلات الإنجاز ودفع عجلة العمل، خاصةً في المناطق التي شهدت توقفًا مؤقتًا بسبب تدخل هيئة الآثار بعد ظهور بعض الشواهد الأثرية في الموقع.

جاء ذلك خلال جولة أجراها "الجيزاوي" رفقة اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات المنفذة للمشروع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل كل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من هذا الصرح الطبي.

صرح طبي بمعايير عالمية

أكد رئيس جامعة بنها أن المستشفى الجديد يمثل أحد أهم المشروعات القومية الكبرى على أرض محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مبنى، بل صرح متكامل سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وفق أحدث المعايير العالمية.

يقام المشروع على مساحة 9042 مترًا مسطحًا، ويتكون من بدرومين وسبعة أدوار متكررة، ويضم منظومة علاجية شاملة تشمل:

- قسمًا متكاملًا للطوارئ.

- عيادات خارجية في مختلف التخصصات.

- قسمًا للعمليات وقسمًا للأشعة مجهزين بأحدث التقنيات.

- وحدات عناية مركزة متخصصة (قلب، مخ وأعصاب، أطفال، مبتسرين).

- أقسام متخصصة للنساء والتوليد، جراحة المناظير، وعلاج الحروق.

- وحدة متقدمة للعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي.

أمل جديد لأهالي القليوبية

شدد الدكتور ناصر الجيزاوي على أن المشروع يجسد رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة" عبر تطوير البنية التحتية الصحية، مؤكدًا أن المستشفى سيكون أملًا جديدًا لأهالي القليوبية، وسيخفف الضغط عن المستشفيات القائمة، ليكون بحق إحدى اللبنات الأساسية في منظومة الصحة المصرية الحديثة.