15 عيادة طبية بجامعة بنها للكشف على الطلاب الجدد - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بعدد من كليات الجامعة، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وشملت الجولة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفنون التطبيقية، الآداب، والتجارة، بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي المنسق العام للكشف الطبي.

وأكدت عبد الهادي حرص إدارة الجامعة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب الجدد أثناء توقيع الكشف الطبي، ومتابعة التواجد المستمر للأطباء وهيئة التمريض داخل العيادات الطبية، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال إجراءات الفحص.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية، أنه تم تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وفي سياق متصل، تفقدت نائب رئيس الجامعة مقر اختبارات القدرات الفنية لطلاب الدبلومات الفنية بكلية الفنون التطبيقية، لمتابعة سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.