ثأر يتجدد في الحجيرات.. مصرع شاب برصاص أبناء عمه بقنا

02:16 م الأحد 31 أغسطس 2025

طلقات نارية - تعبيرية

قنا- عبدالرحمن القرشي:


لقي شاب مصرعه بطلقات نارية على يد أبناء عمومته، في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، إثر تجدد خصومة ثأرية، حيث عُثر على جثمانه داخل ترعة مصابًا بعدة طلقات نارية.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من عمره بطلقات نارية، وبعد الفحص تبين أن المجني عليه يُدعى "ع."، وأن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومته على خلفية خصومة ثأرية قديمة.


جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط الجناة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

طلقات نارية خصومة ثأرية مصرع شاب الأجهزة الأمنية
