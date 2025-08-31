الثاني خلال ساعة.. انهيار أجزاء من عقار في المنصورة

الدقهلية – رامي محمود:

انهارت أجزاء من عقار بشارع السبكي بنطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب سقوط بلكونة أحد الطوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخلاء المنزل من السكان.

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بحدوث انهيار بأحد المنازل بنطاق حي غرب.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو شركات المرافق وحى غرب المنصورة، وتبين أن العقار يقع بشارع السبكي المتفرع من شارع الجلاء، وأن هناك انهيارًا جزئيًا في بلكونة الدور الأول العلوي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجرى إخلاء العقار وعمل كردون أمني بمعرفة قوات الحماية المدنية حرصًا على المارة والمواطنين، والعمل على رفع الآثار الناجمة عن الواقعة وإعادة فتح الشارع.

من جانبه، وجه محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، مدير الإدارة الهندسية ومسؤولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة عرض العقار المنهار على اللجنة لاتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب بشأن سلامته، حرصًا على أرواح المواطنين.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت، اليوم الأحد، سقوط عقار على عدد من العمال أثناء تنفيذ قرار إزالة بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة، ما أسفر عن إصابة عاملين، فيما لا يزال آخر تحت الأنقاض جارٍ انتشاله.

