الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب عاملان، فيما لا يزال عامل ثالث تحت أنقاض عقار قديم بمنطقة السكة الحديد بمدينة المنصورة، بنطاق حي شرق بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة انهيار المنزل أثناء تنفيذ قرار إزالة.

تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من منزل قديم على العمال أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والكائن بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة.

انتقل ضباط وحدتي مباحث أول وثانِ المنصورة، وقوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة. وبالفحص، تبين وقوع إصابات بين العمال أثناء تنفيذ القرار بمعرفة مالكي العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين، فيما لا يزال آخر تحت الأنقاض، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لانتشاله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.