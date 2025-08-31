إعلان

بالصور- إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار أثناء تنفيذ قرار إزالة بالمنصورة

12:01 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار (1)
  • عرض 5 صورة
    إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار (2)
  • عرض 5 صورة
    إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار (4)
  • عرض 5 صورة
    إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب عاملان، فيما لا يزال عامل ثالث تحت أنقاض عقار قديم بمنطقة السكة الحديد بمدينة المنصورة، بنطاق حي شرق بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة انهيار المنزل أثناء تنفيذ قرار إزالة.

تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من منزل قديم على العمال أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والكائن بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة.

انتقل ضباط وحدتي مباحث أول وثانِ المنصورة، وقوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة. وبالفحص، تبين وقوع إصابات بين العمال أثناء تنفيذ القرار بمعرفة مالكي العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين، فيما لا يزال آخر تحت الأنقاض، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لانتشاله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة عاملين قرار إزالة الدقهلية منطقة السكة الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق أبوابها بعد إزالة الحواجز الأمنية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية