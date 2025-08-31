بالصور- إعادة تشغيل بئر "زغير" بعد توقف 6 سنوات

جنوب سيناء - رضا السيد:

استجابت الجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة نويبع، لمطالب أهالي وادي "زغير" التابع لمدينة نويبع، في إعادة تشغيل أكبر بئر للمياه الجوفية في المنطقة الذي يعرف باسم "بئر زغير". جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إن البئر متوقف عن العمل منذ أكثر من 6 سنوات، وكان يعتمد عليه أهالي الوادي والأودية النابعة لمدن " نويبع، دهب، طابا" نظرا لعذوبة مياهه التي ترتقي لمستوى مياه النيل، مشيرا إلى أنه جرى الاستعانة بلجنة فنية لتحديد أسباب العطل، عقب مطالبة الأهالي بإعادة تشغيله خلال عقد لقاء معهم لحصر مطالبهم واحتياجاتهم.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن اللجنة الفنية أكدت أن العطل في الطلمبة الخاصة بسحب المياه من البئر، وعلى الفور جرى الاستعانة بونش رافع من شمال سيناء، واستمر العمل لساعات نظرا لعمق البئر الذي يتجاوز 90 متر، حتى جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن البئر يتبع شركة المياه، ويتميز بمواصفات قياسية للمياه، ويمكن الشرب منه بشكل مباشر لشدة عذوبة مياهه.

على جانب آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إعادة تشغيل بئر "زغير" بمدينة نويبع للمياه الطبيعية بعد توقف دام 6 سنوات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وحرص القيادة السياسية على توفير مصادر مياه آمنة ونقية للسكان.

وأوضحت الشركة أن هذا البئر يعد مصدرًا حيويًا لتلبية احتياجات أهالي نويبع والمناطق المحيطة، ويسهم في دعم استقرار إمدادات المياه وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إعادة تشغيل البئر يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين مصادر مياه طبيعية ونظيفة لمدن جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بالتواصل الميداني المستمر مع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والوديان، من خلال زيارات دورية للوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية شاملة وتقديم خدمات متكاملة لجميع المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أهالي نويبع عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد مبارك، لجهودهم المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية مطالب المواطنين.