وفاة مواطن من المنوفية وإصابة ابنه في حادث قطار مطروح

المنوفية - أحمد الباهي:

أنهى حادث قطار الركاب القادم من مطروح إلى القاهرة، اليوم السبت، حياة راغب عبد الهادي سعد، أحد أبناء قرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فيما أصيب ابنه بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكان حادث قطار مطروح، أسفر عن 3 وفيات و94 مصابًا - بينهم نجل الفقيد- وجرى توزيعهم بين مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى رأس الحكمة.

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية إبنهس عقب إعلان وفاة "عم راغب"، الذي كان معروفًا بأخلاقه الطيبة وحُسن معشره. وقال أحد جيرانه: "كان رجلًا خلوقًا لا يتأخر عن مساعدة أحد.. رحيله خسارة كبيرة للقرية كلها".

وتستكمل السلطات حاليًا الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لعودة جثمانه إلى قريته بالمنوفية، بينما يترقب الأهالي بشغف خبرًا مطمئنًا عن حالة نجله، وسط دعوات جماعية بالشفاء العاجل له.

تفاصيل الحادث

وكان قطار الركاب رقم 1935 تعرض لحادث مفجع بخروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب عربتين، ما أدى إلى توقف الحركة على الخط ووقوع الضحايا.

وبحسب بيان وزارة النقل، انتقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث وجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على الأسباب، مع توقيع أقصى العقوبات على المتسببين.

ودفعت هيئة السكة الحديد بأطقم فنية ومعدات لرفع آثار الحادث والعمل على إعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.