بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر(صور)

كتب : هاني صابر

11:18 ص 05/12/2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار إليها بفستانها الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمتائي

ونشرت أسماء، الصور التي استعرضت فيها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من افتتاح مهرجان البحر الأحمر في نسخته الخامسة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، الحلو كله، قمر أوي، بسبوسة، العسلية".

يذكر أن، أسماء جلال خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"أشغال شقة جدا" و "معاوية".

أسماء جلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام إطلالة أسماء جلال

