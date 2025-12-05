ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار إليها بفستانها الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمتائي

ونشرت أسماء، الصور التي استعرضت فيها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من افتتاح مهرجان البحر الأحمر في نسخته الخامسة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، الحلو كله، قمر أوي، بسبوسة، العسلية".

يذكر أن، أسماء جلال خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"أشغال شقة جدا" و "معاوية".