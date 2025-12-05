بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر(صور)
كتب : هاني صابر
خطفت الفنانة أسماء جلال، الأنظار إليها بفستانها الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمتائي
ونشرت أسماء، الصور التي استعرضت فيها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من افتتاح مهرجان البحر الأحمر في نسخته الخامسة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، الحلو كله، قمر أوي، بسبوسة، العسلية".
يذكر أن، أسماء جلال خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"أشغال شقة جدا" و "معاوية".