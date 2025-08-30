انتظام الكهرباء بالفرافرة بعد تدعيم المجمع بـ5 مولدات إضافية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اطمأن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، على انتظام التغذية الكهربائية بمجمع كهرباء الفرافرة، خلال جولته التفقدية الأخيرة لمركز الفرافرة، للوقوف على أعمال تشغيل المولدات الكهربائية الجديدة ودخولها الخدمة الفعلية.

وشدد الزملوط على ضرورة استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان انتظام الخدمة بكافة أنحاء المركز، وذلك في أعقاب تدعيم المحطة بخمس ماكينات توليد إضافية لمجابهة زيادة الأحمال المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة بالمنطقة، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وجرت الجولة التفقدية للمحافظ في إطار الحرص على التأكد من جاهزية جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، حيث تفقد سير العمل بمجمع كهرباء الفرافرة وناقش مع المسؤولين الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمة.

كما أكد الزملوط على أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على منظومة الكهرباء، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

وتواجه منطقة الفرافرة تحديات في مجال الطاقة الكهربائية بسبب الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ الصحراوي، مما يتطلب جهوداً مضاعفة لضمان استقرار الخدمة، خاصة خلال فصل الصيف وموجات الحر الشديدة.

وأشار خبراء الطاقة إلى أن تدعيم الشبكة الكهربائية بوحدات توليد إضافية يعد الحل الأمثل لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المناطق النائية، خاصة تلك التي تعتمد على الأنشطة السياحية والزراعية.

تعد الفرافرة واحدة من أهم الواحات في محافظة الوادي الجديد، وتقع في الصحراء الغربية على بعد حوالي 370 كيلومتراً من القاهرة. وتشتهر المنطقة بمعالمها الطبيعية الفريدة مثل كهف الجارة والعيون الكبريتية الساخنة.

وشهدت الفرافرة في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الكهرباء، حيث جرى تنفيذ عدة مشروعات لتعزيز الخدمات الأساسية لسكان المنطقة والزوار.

وتمثل الفرافرة نموذجاً للتنمية المستدامة في الصحراء المصرية، حيث تجمع بين الحفاظ على البيئة الطبيعية وتوفير الخدمات الضرورية للسكان، وتعد من أهم المقاصد السياحية البيئية في مصر.