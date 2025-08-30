الإسماعيلية _أميرة يوسف:

شهد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، فعاليات المبادرة العالمية للسرد القرآني التي أطلقها الأزهر الشريف تحت شعار “ورتلناه ترتيلا”، بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ والإدارة المركزية للمنطقة.

ورافق رئيس المنطقة خلال الفعاليات كل من الدكتورة شيماء حسين من المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ عبد الباقي الحداد مدير إدارة أمن المنطقة، والشيخ صابر عبد السميع مدير إدارة شؤون القرآن، والمهندس هيثم نائب مجلس آباء المنطقة، والأستاذ محمد شومان مسؤول بوابة الأزهر بالإسماعيلية، والأستاذة سارة أمين مسؤولة الإعلام بالمنطقة. وقد تفقدوا معهد الشيخ زايد النموذجي ومكتب رضا تمام لحفظ القرآن الكريم، حيث استمعوا لتلاوات الطلاب، وشاركهم فضيلته التلاوة.

وأكد الدكتور مؤمن الهواري في كلمته أن هذه المبادرة تمثل موعدًا سنويًا يجتمع فيه أهل القرآن لتعظيم كتاب الله، وإحياء سنة التلاوة المتدبرة، مشددًا على دورها في غرس روح الارتباط بكتاب الله في نفوس الناشئة، من خلال جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عظمة السرد القرآني ويُرسخ قيم التدبر والتزكية.

وتتواصل فعاليات المبادرة ومتابعتها على مدار اليوم في مختلف معاهد ومكاتب التحفيظ بالمنطقة، بما يضمن مشاركة أوسع من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور في هذا الحدث القرآني المهيب.