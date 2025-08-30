بسبب الحر الشديد.. 5 إصابات بلدغات العقارب والطريشة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تعرض 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، للدغات العقارب والثعبان الصحراوي المعروف بـ"الطريشة"، اليوم السبت، في 3 مراكز مختلفة بمحافظة الوادي الجديد (الخارجة – الفرافرة – باريس)، تزامنًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ففي مركز الفرافرة، أصيب يسري عبدالهادي عامر محمد (42 عامًا) بقرية النهضة بلدغة عقرب أثناء عمله بأحد الحقول الزراعية، فيما تعرضت أماني جمال عباس (42 عامًا) بلدغة "الطريشة" القاتلة بقرية صبيح.

وفي مركز باريس، تعرض محمد سمير محمد (26 عامًا)، المقيم بقرية عدن، للدغ عقرب سام. بينما شهدت مدينة الخارجة حالتين أخريين؛ حيث أصيبت فاطمة عبدالهادي توفيق (24 عامًا) من حي القلقان، وفاطمة عبدالمعين خميس (49 عامًا) من حي البري، بلدغات عقارب سامة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم والمصل المضاد لسم العقارب والثعابين، ووُضعوا تحت الملاحظة الطبية.