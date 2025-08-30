13 سبتمبر.. الحكم في قضية "ابنة مبارك المزعومة" بتهمة السب والقذف

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، حجز قضية "التيك توكر" مروة يسري عبد الحميد، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان دفاع المتهمة، المحامي أحمد مهران، قد طالب ببراءتها، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن موكلته لم يكن هدفها التشهير أو السب، وإنما الإبلاغ عن جريمة.

وأضاف دفاع المتهمة أن المتهمة لم تقصد أو تفكر في الإساءة، ملتمسًا إخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية حتى صدور الحكم.

وخلال الجلسة، تعرضت المتهمة للإغماء، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا قبل استئنافها لاحقًا.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد أحال المتهمة إلى المحاكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة مروة يسري (محبوسة احتياطيًا) استخدمت حسابها على منصة "تيك توك" في قذف الفنانة وفاء عامر باتهامات خطيرة، منها تزوير مستندات مالية والتورط في تجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن نشر صور ومعلومات شخصية دون إذن، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكًا للخصوصية وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمة نسبت مزاعم مشابهة لشخصيات عامة أخرى، مدعية أن مصدر معلوماتها شخص يُدعى "ألكسندر" أو "الصندوق الأسود".

وتمسكت خلال التحقيقات بادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك من إحدى الفنانات، مطالبةً بإجراء تحليل DNA مع أسرته لإثبات صحة أقوالها.