الإسكندرية - محمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، التشغيل التجريبي لكوبري محمد نجيب، وذلك ضمن أعمال مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول حوالي 5 كيلو متر.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن كوبري محمد نجيب الذي يستهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية كالتالي:

- يبلغ طول كوبري محمد نجيب العلوي للسيارات نحو 600 متر على كورنيش الإسكندرية.

- يضم الكوبري ثلاثة حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه حدائق وقصر المنتزه.

- يتضمن مشروع كوبري محمد نجيب إنشاء نفق مشاة "الطفولة السعيدة" على كورنيش الإسكندرية.

- يسهم الكوبري في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش.

- يعد كوبري محمد نجيب خطوة لنقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور من أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائياً.

- يأتي مشروع كوبري محمد نجيب يأتي استكمالًا ضمن أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بتكلفة تقديرية حوالي مليار جنيه.

- تتضمن منطقة الكوبري وباقي مشروع التوسعة تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش، والأسوار والبوابات بإجمالي 17 بوابة للدخول والخروج على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ.

- ينفذ المشروع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والتعمير.

- يتزامن مع المشروع ترميم واجهات 30 عقارًا مطلًا على كورنيش الإسكندرية، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك للحفاظ على الطابع المعماري وتحسين الرؤية البصرية.

- وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بإزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تُخل بالمظهر العام بكورنيش الإسكندرية، للحفاظ على مشروع كوبري محمد نجيب وباقي أعمال التوسعة.