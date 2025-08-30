بعد تعرضها للإغماء.. رفع جلسة محاكمة مروة يسري "ابنة مبارك المزعومة"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نظرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بشخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى رفع الجلسة بعد تعرض المتهمة للإغماء، فيما من المقرر استئنافها بعد قليل.

وخلال الجلسة، دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمة وعدم قبول الدعوى، وطلبت تعليقها لحين الفصل في البلاغ المقدم من والد المجني عليه، إبراهيم شيكا، بشأن مزاعم سرقة أعضاء نجله المتوفى. واستند الدفاع إلى قصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تدعم القرار، إلى جانب غياب الضبط الجنائي، واستمرار الشك لحظة النشر، وغياب الرابط الزمني والمكاني بين الوقائع.

وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء الفنانة وفاء عامر، رغم عدم كونها طرفًا مباشرًا في توجيه الاتهامات، متسائلة عن سبب نظر القضية في الإسكندرية رغم عدم وجود دليل على بث المقاطع محل الاتهام من داخل المحافظة.

وشهدت الجلسة توترًا بين هيئة الدفاع عن المتهمة إثر اعتراضات على توجيه اتهامات جديدة، ما دفع المحكمة للتدخل لضبط سير الجلسة، كما أقرت المتهمة بإلغاء توكيل المحامي الأصيل طه الزقلاوي.

وأكد محامي الفنانة وفاء عامر أن القضية لا تتعلق بالفنانة بشكل شخصي، بل تمس الدولة، مشيرًا إلى أن المتهمة أنشأت نحو 40 حسابًا إلكترونيًا وجهت من خلالها اتهامات لشخصيات عامة دون أدلة واضحة، مطالبًا بحظر النشر في القضية.

وباشرت النيابة الاقتصادية التحقيقات مع المتهمة على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، تضمنت اتهامات بالتزوير وتجارة الأعضاء وانتهاك الخصوصية بهدف زيادة نسب المشاهدة.



وأُحيلت القضية إلى المحكمة بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، وتوجيه من المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.

وتواجه المتهمة، المحبوسة احتياطيًا، اتهامات بالقذف العلني للفنانة وفاء عامر، ونشر صور شخصية لها دون إذن، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال، وإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم.

وخلال التحقيقات، زعمت المتهمة أن المعلومات التي تنشرها مصدرها شخص يُدعى "ألكسندر"، المعروف بـ"الصندوق الأسود"، ويقيم في الإسكندرية.



وتمسكت بادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك من إحدى الفنانات، مطالبة بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبها، مشيرة إلى أنها تربّت لدى أسرة في إمبابة أكدت لها مرارًا أنها ليست ابنتهم.

وتستكمل المحكمة نظر القضية في جلسات لاحقة، وسط مطالبات قانونية متباينة وتطورات مستمرة في ملف الاتهامات.







