المحكمة الاقتصادية تنظر اليوم قضية السب والقذف ضد "ابنة مبارك المزعومة"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة "التيكتوكر" مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بشخصيات عامة.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد قرر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وتضمنت إحالة القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه، اتهام مروة يسري بأنها في شهر يوليو الماضي قامت بقذف المجني عليها الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، الشهيرة بـوفاء عامر، من خلال حسابها على منصة "تيك توك"، حيث نشرت صورًا للمجني عليها واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتسبب في وفاة شخص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن انتهاك حرمة حياتها الخاصة ونشر أخبار وصور شخصية دون رضاها، ما ألحق بها أذى معنويًا.

وأشار القرار إلى أن المتهمة عمدت إلى إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على "تيك توك" بهدف تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مروة يسري، التي تدّعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها، من بينها بلاغ الفنانة وفاء عامر بشأن ترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل.

وخلال جلسة التحقيق، زعمت المتهمة أن المعلومات التي تنشرها في مقاطع الفيديو تحصل عليها من شخص يُدعى "ألكسندر" ويُعرف بـ"الصندوق الأسود"، ويقيم بمحافظة الإسكندرية. كما تمسكت بادعائها أنها ثمرة زواج الرئيس الأسبق مبارك من إحدى الفنانات، مطالبة النيابة بإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" مع أسرة الرئيس مبارك لإثبات صحة أقوالها.