محافظ أسيوط يتفقد ورشة محابس المياه ويشيد بجهود إعادة التدوير (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها ورشة إدارة المحابس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الكائنة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العمل في الورشة والاطلاع على مراحل صيانة المحابس والمعدات المستعملة.

وشدد المحافظ خلال الزيارة على أهمية رفع كفاءة المعدات وإعادة تأهيل المحابس المستعملة، في إطار خطة المحافظة لترشيد الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع المياه، من بينهم المهندس أحمد علي، مدير عام منطقة مياه شرق أسيوط.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول آلية العمل داخل الورشة، التي تضم أقسامًا متخصصة في استقبال وصيانة المحابس والمعدات القديمة، بدءًا من مراحل الإصلاح والتأهيل الفني وصولًا إلى إعادة تشغيلها بحالة تقارب الجديدة.

وتفقد المحافظ أعمال الخراطة والتجميع والتجليخ والسنفرة وإعادة الطلاء، بالإضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية مثل أعمدة الإدارة وصواميل الفك والتركيب والجوانات، وهي جهود أسهمت في تقليل تكلفة شراء محابس جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بكفاءة العاملين في الورشة، مثمنًا جهودهم في تحويل المعدات التالفة إلى أدوات صالحة للاستخدام، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للشركة وخفض النفقات التشغيلية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعميم هذه التجربة الناجحة على باقي القطاعات لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.