الفيوم تجهز 287 مقرًا لاستقبال 2.2 مليون ناخب بـ"الشيوخ"

الفيوم - حسين فتحي:

أنهت محافظة الفيوم استعداداتها النهائية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تم تجهيز 287 مقرًا انتخابيًا لاستقبال مليونين و202 ألف و611 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم.

أوضح المستشار محمود عبد التواب، رئيس لجنة متابعة الانتخابات، أن 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 3 مرشحين ضمن القائمة المخصصة للمحافظة.

تضم قائمة المرشحين على النظام الفردي كلًا من: عمرو أبو السعود (مستقبل وطن)، وحاتم المليجي (مستقبل وطن)، وعصام الرتمي (الجبهة الوطنية)، ووليد هويدي (الشعب الجمهوري)، وصلاح السكري (مستقل)، ودعاء عادل (مستقل)، وحمادة سليمان (النور).

بينما يترشح على القائمة كل من: عبد القادر الجارحي (مستقبل وطن)، ومنى الخشاب (مستقبل وطن)، وصالح محمود محمد.

وتتوزع المقار الانتخابية، التي تضم 297 لجنة فرعية، على المراكز والأقسام كالتالي:

إطسا: 73 مقرًا لـ 434,150 ناخبًا - مركز الفيوم: 40 مقرًا لـ 340,150 ناخبًا - أبشواي: 36 مقرًا لـ 252,315 ناخبًا - طامية: 29 مقرًا لـ 281,992 ناخبًا - سنورس: 25 مقرًا لـ 206,829 ناخبًا - الشواشنة: 18 مقرًا لـ 138,940 ناخبًا - سنهور القبلية: 18 مقرًا لـ 169,121 ناخبًا - قسم أول الفيوم: 14 مقرًا لـ 176,037 ناخبًا - يوسف الصديق: 17 مقرًا لـ 75,065 ناخبًا - قسم ثان الفيوم: 8 مقرات لـ 126,850 ناخبًا.