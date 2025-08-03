محافظ أسيوط يوجه بإصلاح فوري لأعطال بمعامل مدرسية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

وجه محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر، اليوم الأحد، بسرعة إصلاح أعطال فنية رصدها في معامل اللغات والحاسب الآلي بثلاث مدارس، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للوقوف على جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدارس بدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفي، وأم المؤمنين الإعدادية، حيث كلف المحافظ فرقًا فنية متخصصة بمتابعة أعمال الصيانة بشكل دوري لضمان عدم تكرار الأعطال.

وعقب الجولة، عقد أبو النصر لقاءً مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، شدد خلاله على أهمية استثمار الإجازة الصيفية في تفعيل الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ عن تخصيص حوافز مالية للمعلمين المشاركين في تنفيذ الأنشطة الصيفية، مؤكدًا أن "المعلم هو حجر الأساس في بناء الأجيال، وكل دعم يُقدَّم له هو استثمار في مستقبل الوطن".

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي يجريها المحافظ لضمان انضباط وجودة العملية التعليمية في المحافظة.