جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم لأحد، تعليمات تنظيمية واضحة لجميع المدن والجهات المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الديمقراطية.

وتضمنت هذه التوجيهات تحديد المهام والمسؤوليات خلال الانتخابات، وتشكيل لجان محلية في كل مدينة برئاسة رؤساء المدن، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية، لمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها الكاملة.

كما أصدر تعليمات للحماية المدنية بعدم السماح بوجود أي مصادر حرارية داخل اللجان، مع الاعتماد على وسائل آمنة مثل السخانات الكهربائية، وتجهيز مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركزي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشرم الشيخ والطور، لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وطالب بتنسيق إعلامي مع الإذاعة المحلية لبث رسائل توعوية تحث المواطنين على المشاركة، وتواصل مجتمعي مباشر مع مشايخ وعواقل البدو بالمحافظة لتفعيل دورهم الوطني في دعم المشاركة الشعبية، بجانب التنسيق مع الشركات العاملة بالمحافظة لتوفير وسائل نقل للناخبين، خاصة في التجمعات البدوية والمناطق النائية.

وأكد المحافظ، على جاهزية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات، وتسخير كافة الإمكانيات من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية والاحترازية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة.

وناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تساهم في دعم الاستقرار، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

وتجرى الانتخابات لاختيار مرشح واحد على مقعد الفردي، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.