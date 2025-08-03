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نيران في الطابق الـ 15.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالإسكندرية- صور

01:14 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالإسكندرية (2)
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    حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالإسكندرية (3)
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    حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالإسكندرية (2)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق التهم شقة سكنية بالطابق الخامس عشر بعقار في منطقة فلمنج بحي شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بالعقار رقم 48 محطة ترام فلمنج بشارع الفتح بحي شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة رقم 3 بالطابق الـ 15 بالعقار المشار إليه.

تسبب الحريق في التهام محتويات الشقة، فيما جرى إنقاذ سيدة من داخل الشقة، والسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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