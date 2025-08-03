الحصان قلب صاحبه في النيل.. مصرع خمسيني غرقًا بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى سائق حنطور مصرعه، السبت، إثر سقوطه في نهر النيل فرع رشيد من أعلى كوبرى السكة الحديد في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق يفيد بتلقي القسم بلاغًا من أهالي حول سقوط شخص في مياه نهر النيل فرع رشيد من أعلى كوبري السكة الحديد في نطاق دائرة القسم.

انتقل اللواء أحمد المندوه، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والرائد إبراهيم نصار، نائب مأمور قسم شرطة بندر دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وقوة من القسم، وبالفحص تبين أن الغارق يدعى "السيد.ي.ا"، 53 عامًا، سائق حنطور، ويقيم بعزبة الضي التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين أنه لا توجد إصابات ظاهرية ويرجح الوفاة باسفكسيا الغرق.

وتبين من التحقيقات الأولى لرجال الشرطة، أن سائق الحنطور الخمسيني كان في طريقة للعودة إلى منزله في العنوان المذكور خلال قيادته العربة الحنطور.

وأثناء سير العربة مرورًا بكوبري دسوق الحديد جذب الحصان "صُرع اللجام" بطريقة مباغتة أسفرت عن سقوط قائد العربة المذكور في مياه نهر النيل من أعلى كوبري السكة الحديد.

جرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري بدسوق ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر رقم 3098 لسنة 2025 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.