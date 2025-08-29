بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب 11 شخصًا، جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة تمناية أمام قرية وزير بنطاق مركز بلقاس محافظة الدقهلية، على طريق رافد (جمصة ـ المنصورة).

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم على طريق رافد (جمصةـ المنصورة) أمام قرية وزير ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدتي مباحث مركز شرطة الستاموني وبلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي في سيارة تمانية أمام قرية وزير .

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين إصابة 11 شخصا هم: "عليه رزق محفوظ 40 عامًا مقيمة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولاء مسعد خير 14عامًا ومقيمة مركز المحله الكبرى وإصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زبيده الحسيني النحاس 44 عامًا، مقيمة المحله الكبرى مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد المعتمد يونس سعيد 44 عامًا، مقيم المحلة الكبرى ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالساق اليمنى 3 سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ولاء مسعد الشيشتاوى 18 عاما، مقيمة مركز المحلة الكبرى ومصاب بجرح قطعى بالشفاه 2 سم، وكدمات بالرقبة، وفاطمة محمد كعبو 60 عامًا ومقيمة مركز المحلة الكبرى ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وابراهيم زغلول مسعد، 15 عامًا ومقيمة المحلة الكبرى مصاب بكدمة بالجبهة وجرح قطعى بالذقن 2 سم".

كما أصيب في الحادث :"أحمد محمد كعبو 10 سنوات ومقيم المحلة الكبرى ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجمال زغلول مسعد 29 عامًا، ومقيم المحلة الكبرى مصاب بجرح بالوجه حوالي ٢سم وكدمات وسحجات بالجسم، وشيرين زغلول مسعد 26 عامًا، مقيمة المحله الكبرى مصاب بكدمة بالظهر، وروايح الحسينى النحاس 62 عامًا، مقيمة المحله الكبرى مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة السير على الطريق بعد إزالة آثار الحادث بمعرفة شرطة المرور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.