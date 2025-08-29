بينهم أطفال.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 7 أشخاص بينهم أطفال، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبيّن إصابة كل من:

- أحمد.س.ع (30 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر وجرح متهتك.

- شيماء.ع.خ (39 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة.

- خديجة.م.ح (3 أعوام) مصابة بسحجات.

- مريم.ر.ع (5 أعوام) وشقيقتها بسملة (19 عامًا) بكدمات وسحجات.

- نادي.ج.ن (30 عامًا) بجرح متهتك بالرأس وكدمات.

- محمد.ي.ع (44 عامًا) باشتباه كسر في الفخذ الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.