تقرير - محمود عجمي:

مع أولى لحظات الفجر، وبينما كانت قرية كوم أبو شيل تغطّ في سكونها المعتاد، اخترق صوتٌ مدوٍّ جدران البيوت كأنه زلزال ضرب قلب القرية؛ لم يكن مجرد صوت، بل كان بداية لكارثة إنسانية.

في دقائق معدودة، تحوّل الهدوء إلى فوضى؛ تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار غطّت المكان كأنها دخان رمادي ينبعث من تحت الأرض. منزل مكوّن من ثلاثة طوابق انهار دفعة واحدة، وسقط معه منزلان مجاوران، لتتحول زاوية من القرية إلى ركام.

خرج الأهالي مذعورين من منازلهم، رجالًا ونساءً، أطفالًا وشيوخًا، على وقع الهزة التي شعر بها الجميع. يقول أحد السكان: "كأن السقف سينهار فوق رؤوسنا، لم نكن نعلم ما يحدث، فقط صراخ وصوت انهيار."

وسط الغبار والصراخ، بدأت محاولات الإنقاذ؛ إذ وصلت فرق الحماية المدنية سريعًا وبدأت في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. كانت الحصيلة مؤلمة: وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينهم أطفال. مشهد مأساوي اختلط فيه الحزن بالخوف، والدموع بالغبار.

الضحايا جميعهم من أسرة واحدة، وكان أحدهم قد عبّر قبل ساعات فقط عن قلقه من حالة المنزل، قائلاً لأحد جيرانه: "حاسس إن البيت هايقع عليّا، ومش معايا فلوس أروح مكان تاني."

وكشف عمر محمد، أحد جيران الضحايا، لـ"مصراوي" أنه التقى حسن مصطفى – أحد المتوفين – مساء الخميس، حيث أبدى قلقه الشديد من تهالك المنزل الذي يقطنه، لاعتماده على البناء بالطوب الأحمر دون أعمدة خرسانية، مما يجعله عرضة للانهيار في أي لحظة.

وقال عم خالد، أحد أقارب الضحايا: "مع أذان الفجر سمعنا صوتًا مدويًا، خرجنا فوجدنا العقار قد انهار بالكامل دفعة واحدة. كان مكوّنًا من ثلاثة طوابق ومبنيًا بالطوب الأحمر، وتصاعدت سحابة كثيفة من الغبار كأنها دخان يغطي المكان."

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة حسن.م.ع (43 عامًا) ونجله مصطفى (4 أعوام)، فيما أُصيب كل من: محمد.م.ع (38 عامًا)، إسراء.ح.م (8 أعوام)، هناء.م.ا (35 عامًا)، ردينا.ح.م (5 أعوام)، ريهام.ح.م (9 أعوام).

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي وجّه بسرعة التعامل مع الموقف، والدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق عن المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين، وتكليف فرق الإنقاذ السريع بتأمين الموقع.

كما تابع أعمال رفع الأنقاض خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب.

المحافظ قدّم تعازيه لأسر الضحايا، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، إلى جانب صرف تعويضات عاجلة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة وتحديد أسباب الانهيار.

