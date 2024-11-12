انفجار بني شقير في أسيوط.. قصة يوم لن يُنسى بسبب محول كهرباء (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

مع آذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء، عاشت قرية بني شقير بمركز منفلوط في محافظة أسيوط يومًا عاديًا؛ الأهالي كانوا منشغلين بأعمالهم اليومية، والأطفال يلعبون في الشوارع، حتى لحظة وقوع الحدث الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الجميع.

فجأة، اهتزت الأرض تحت أقدامهم وكأن زلزالًا ضرب القرية، إذ هز صوت انفجار مدوٍ أرجاء المنطقة، مما دفع الأهالي إلى الخروج مسرعين من منازلهم بحثًا عن الأمان. كان مصدر الصوت انفجار محول كهرباء سنترال القرية، الذي تسبب في انهيار المبنى وتضرر أربعة منازل مجاورة.

في لحظات، تحولت القرية الهادئة إلى مسرح للفوضى والهلع. هرع الأهالي في كل اتجاه، محاولين فهم ما حدث؛ بعضهم بحث عن أحبائه، والبعض الآخر حاول تقديم المساعدة للمصابين. قال أحد السكان: "فوجئنا بسماع صوت انفجار قوي وهزة أرضية شعر بها الجميع، لم نكن نعرف ماذا نفعل، فقط خرجنا من منازلنا بسرعة".

ومع مرور الوقت، بدأت فرق الإسعاف والحماية المدنية بالوصول إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، الذين بلغ عددهم 7 أشخاص، إلى المستشفى لتلقي العلاج. كان من بينهم "محمود. ع"، و"حسانين. ف. ع"، و"محمد. ف"، و"زايد. م. ع"، و"آيات. م. ص"، و"محمود. م. ص"، و"حمدية. ع. ي"، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة.

بينما عملت فرق الإنقاذ على تأمين المنطقة، تجمع الأهالي في مجموعات صغيرة يتحدثون عن الحادث ويحاولون استيعاب ما حدث. قال أحدهم: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل... كان الأمر مرعبًا".

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، منذ قليل موقع انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد بقرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط، وتصدع 4 منازل مجاورة ومبنى الوحدة المحلية للقرية إثر انفجار محول كهرباء داخلي بالسنترال، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يفيد بانهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد بقرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط، إثر انفجار في محول كهرباء داخلي وتصدع 4 منازل ومبنى الوحدة المحلية للقرية.

على الفور، انتقل المحافظ على رأس الجهاز التنفيذي إلى موقع البلاغ، يرافقه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، ونواب رئيس المركز، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، ومعدات الوحدة المحلية لمركز منفلوط مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ والتدخل السريع لاتخاذ اللازم ورفع الأنقاض وإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة. كما انتقلت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والكهرباء والتليفونات.

وقد تبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع انفجار في المحول الداخلي الخاص بالسنترال، مما أدى إلى انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد، وتصدع 4 منازل مجاورة وجزء من مبنى الوحدة المحلية القديم للقرية، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة مثل الكسور والكدمات، حيث نُقلوا إلى مستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف مسؤولي التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل المتضررة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المصابين في الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما قرر محافظ أسيوط توفير 7 وحدات سكنية بعمارات الأسر الأولى بالرعاية بقرية العتامنة بمركز منفلوط لنقل الأسر أصحاب المنازل المتضررة من الحادث إليها.

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