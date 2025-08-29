بعد تناولهم عنب مرشوش بمبيد.. ‬إصابة 6 عمال بتسمم غذائي في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 6 عمال بتسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب تناولهم عنبًا داخل إحدى المزارع بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بتعرض 6 أشخاص لحالة تسمم غذائي، جرى نقلهم على إثرها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحص أن المصابين هم: حسام "ص.ا" (30 عامًا)، ندى "خ.م" (17 عامًا)، علاء "م.ا" (30 عامًا)، زياد "م.م" (17 عامًا)، هبة "س.ع" (26 عامًا)، فتحية "م.ع" (31 عامًا)، ويقيم جميعهم بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

وكشفت التحريات الأولية أن الإصابات وقعت عقب تناول العمال عنبًا مرشوشًا حديثًا بمبيد حشري داخل المزرعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.