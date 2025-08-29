إعلان

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع الشركات الملوثة للبيئة بالمنطقة الصناعية

01:59 م الجمعة 29 أغسطس 2025
الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والوفد المرافق له، لبحث الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

وجرى الاتفاق على حزمة من الإجراءات لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية، حيث شدد المحافظ على التزام الشركات بالاشتراطات البيئية المحددة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة مخالفة، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة مقابل المعالجة وفقًا للمواصفات المعتمدة.

وأضاف المحافظ، أن محافظة الدقهلية لن تسمح بوقوع أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتوفير البدائل الفنية اللازمة لحماية شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على منظومة استخراج الغاز بالدلتا.

وأشار "مرزوق" إلى أن وزارة البترول حريصة على معالجة الشكاوى المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض الشركات، التي تسببت في أضرار بيئية طالت مدينة جمصة والمنصورة الجديدة ومناطق صناعية أخرى.

وشدد المحافظ على أن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم الاقتصاد المحلي والوطني.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية صلاح عبدالكريم الهيئة العامة للبترول حقول الغاز
