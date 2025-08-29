"كان محشورًا بين الصخور".. انتشال جثمان "غريق لوران" في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر بمنطقة لوران بحي شرق، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت 4 أيام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإقدام شاب على إلقاء نفسه ليلًا في مياه البحر بمنطقة لوران، غير المخصصة للسباحة، تزامنًا مع ارتفاع الأمواج.

وانتقل ضباط الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من أقوال شهود العيان أن الشاب كان في حالة غير متزنة، وألقى بنفسه في المياه، وحاولوا إنقاذه بإلقاء عوامة له، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك بها وابتلعته الأمواج.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق "غواصين الخير" المختص بالإنقاذ البحري وانتشال الغرقى، أنه عمل مع فريق من الغواصين على البحث عن الجثمان على مدار 3 أيام كاملة، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ النهري نجحت صباح اليوم في العثور على الجثمان محشورًا بين الصخور وتم انتشاله.

جرى نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.