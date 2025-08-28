بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، افتتاح ثالث معارض مستلزمات المدارس أمام بازار بورسعيد الجديد نطاق حي العرب، بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد.

وتوافد المواطنون بكثافة على المعرض قبل افتتاحه رسميًا بعدة ساعات، مشيدين بأسعار مستلزمات المدارس مقارنة بأسعارها خارج المعرض، حيث بدأ سعر بنطلون الجينز من 10 جنيهات، قلم بجنيه، وممحاه وبراية بجنيه، شراب بـ 5 جنيهات، كشكول 60 ورقة 5 جنيه.

ويضم المعرض كافة مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وحقائب مدرسية وملابس العام الدراسي الجديد من أحذية وبناطيل وتيشرتات وقمصان وغيرها.